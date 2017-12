Motorista enfrenta trânsito lento em trechos da Imigrantes

O motorista que retorna a São Paulo pelo sistema Anchieta-Imigrantes enfrenta trânsito pesado, porém com poucos trechos de lentidão. O problema ocorre, ainda na Baixada Santista, entre os quilômetros 65 e 70 da rodovia dos Imigrantes, por causa do semáforo de São Vicente. Nos demais trechos, assim como em toda a extensão da rodovia Anchieta, o fluxo de veículos é bom. Veja também: BR-101 tem vários pontos de congestionamento em SC Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes O sistema opera no esquema 2x8 - pista norte da Anchieta e as duas pistas da Imigrantes no sentido da capital e apenas a pista sul da Anchieta com destino ao litoral. Nas demais rodovias do litoral o tráfego é intenso, porém sem congestionamentos. Há lentidão apenas entre o quilômetro 211 e 214 da SP-55, altura da Riviera de São Lourenço A Régis Bitencourt apresenta congestionamento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 365 e 370 devido ao excesso de veículos. A Castelo Branco apresenta lentidão em direção à capital apenas junto ao pedágio no quilômetro 74.