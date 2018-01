Motorista enfrenta lentidão no sistema Anchieta-Imigrantes

O paulistano que resolveu descer a serra na manhã deste sábado, 19, enfrenta lentidão no sistema Anchieta-Imigrantes.

A Concessionária Ecovias registrava, às 11h30, tráfego lento do quilômetro 34 ao 42 da Imigrantes e do quilômetro 38 ao 40 da Anchieta, provocado por excesso de veículos. O sistema opera com sete faixas de descida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 6h25, uma carreta carregada de açúcar tombou no quilômetro 24 da Imigrantes e interditou quatro faixas no sentido litoral, provocando congestionamento de oito quilômetros. A carreta foi removida e o fluxo liberado às 9h30.

As rodovias Bandeirantes, Anchieta e Castello Branco apresentam trânsito normal no sentido interior e lentidão na chegada a São Paulo, devido às obras na Marginal do Tietê.

A rodovia Fernão Dias apresenta trânsito normal, com um ponto de lentidão no quilômetro 76 no sentido Belo Horizonte em função de obras na pista.