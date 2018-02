Motorista enfrenta lentidão nas principais estradas paulistas

SÃO PAULO - O motorista que viaja na manhã deste sábado, 22, vai enfrentar dificuldades nas estradas que ligam São Paulo a Minas Gerais, à região Sul do País, ao Rio de Janeiro e ao litoral sul do Estado. Conforme boletim da concessionária de administra a Rodovia Fernão Dias, no sentido Minas Gerais, há ponto de parada ao redor de Mairiporã e os viajantes vão encontrar trânsito intenso dos quilômetros 72 ao 7. No sentido São Paulo, fluxo normal. A concessionária espera que entre ontem e hoje, cerca de 130 mil veículos devam sair de São Paulo e 90 mil devam deixar Belo Horizonte.

Na Rodovia Regis Bittencourt, há lentidão na pista sentido Curitiba do quilômetro 315 ao 345, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram lentidão na manhã de hoje.

Na Rodovia Presidente Dutra, no destino ao Rio de Janeiro, existem dois pontos de lentidão. O primeiro, entre os quilômetros 146 e 145, na altura de São José dos Campos, na pista expressa. O segundo, na altura de Caçapava, entre os quilômetros 122 a 117. Ambos são por excesso de veículos. No sentido São Paulo, tráfego lento entre os quilômetros 177 ao 171, em Nova Iguaçu, na pista expressa.

No caminho ao interior do Estado pela Rodovia Castello Branco, do quilômetro 20 ao 24, entre Osasco e Barueri, o motorista encontra lentidão, por excesso de veículos. Mais para frente, nos quilômetros 55 ao 79, entre Itapevi e Itu, o trânsito também fica lento. No sentido capital, o tráfego é normal.

No Rodoanel, Rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto as condições de tráfego são normais em ambos os sentidos.

Dificuldade também para o litoral sul de São Paulo

O motorista também vai encontrar dificuldades de acessar a baixada Santista na manhã de hoje. No sistema Anchieta-Imigrantes, a interligação está bloqueada devido à neblina, sem previsão de liberação. Na serra, a visibilidade é parcial. Foi iniciada a Operação-comboio, a partir do pedágio da Anchieta.