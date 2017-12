Motorista enfrenta lentidão nas estradas na manhã desta segunda-feira

SÃO PAULO – O motorista enfrenta lentidão na rodovia Régis Bittencourt, no sentido da capital paulista, do km 282,7 ao 280, em razão do excesso de veículos na região de Embu das Artes, na manhã desta segunda-feira, 18. No sentido de Curitiba, o movimento está tranquilo, neste momento.

Quem está na rodovia Ayrton Senna também precisa ter paciência principalmente no sentido da capital, nas proximidades do Parque Ecológico do Tietê. Por volta das 7h30, a Ecopistas registrava lentidão do km 19 ao 15.

Segundo a Ecovias, a rodovia dos Imigrantes também está com o tráfego carregado, no sentido de São Paulo, do km 16 ao 14, na região do Planalto. A rodovia Anchieta também registrava lentidão do km 20 ao 17 e do km 13 ao 10, por volta das 7h30.

Na rodovia Presidente Dutra, o motorista reduz a velocidade, no sentido da capital, do km 207 ao 210, na região de Guarulhos.

Trânsito na cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista enfrenta lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, da rodovia Castelo Branco até a ponte Velha Fepasa.

A situação também é ruim no sentido contrário, da ponte Atílio Fontana até a rodovia Castelo Branco.

Rodízio. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informa que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para os veículos de passeio, entre os dias 22 de dezembro e 12 de janeiro. Nesse período, continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF). O rodízio municipal para veículos será retomado no dia 15 de janeiro.