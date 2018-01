Motorista enfrenta lentidão na volta a SP

O motorista que volta do litoral sul para a capital paulista neste domingo, 3, após o feriado de Ano Novo, encontra trânsito congestionado. Na Baixada Santista, há 15 quilômetros de congestionamento pela Imigrantes. A Anchieta é melhor opção, com tráfego livre para subir a serra. Já no trecho de planalto a Imigrantes é a melhor alternativa neste momento. Na saída da Praia Grande, segundo a concessionária Ecovias, o tráfego é lento por 12 quilômetros a partir do km 292.

A volta do litoral norte, por sua vez, tem boas condições pela Tamoios e pela Carvalho Pinto, segundo a Ecopistas, administradora das vias. A concessionária também reporta boas condições na rodovia Helio Smidt, que leva ao aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, e na Ayrton Senna.

Já a Dutra, tem lentidão na direção da capital, na altura do km 86 em Pindamonhangaba. Na saída do Rio, no município de Seropédica, a rodovia registra 15 quilômetros de congestionamento.

Para quem vem do interior, há tráfego lento na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí do km 63 ao km 56 e a Anhanguera é o melhor caminho. Na Castello Branco, há lentidão no retorno a São Paulo na altura de Itu, do km 78 ao km 75, e, depois, em São Roque, do km 61 ao km 56. A Raposo Tavares, de acordo com as informações da CCR, tem trânsito livre.

O motorista que retorna do Sul para São Paulo enfrenta congestionamento na Serra do Cafezal, entre os quilômetros 352 e 249. No Paraná, em direção a São Paulo, a Régis Bittencourt tem trânsito ruim por sete quilômetros na altura do município de Campina Grande do Sul.