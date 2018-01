Motorista enfrenta lentidão na descida pela Imigrantes

A Ecovias registra lentidão na descida da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 12 e 16, e 32 e 40 devido ao excesso de veículos. Também há trânsito lento na pista Norte de subida entre os quilômetros 56 e 54 devido a uma colisão entre duas carretas. Os veículos já foram retirados da pista e ninguém ficou ferido. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes O tráfego é mais intenso nas estradas litorâneas do que nos acessos ao interior paulista, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O fluxo de veículos também é intenso na Tamoios (SP-099), Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga, SP-098), Dr. Manuel Hipólito Rego (Rio- Santos, SP-055) e Con. Domenico Rangoni (Piaçaguera- Guarujá, SP-055). O sistema Anchieta-Imigrantes opera no sistema 7 x 3, com as duas pistas da Anchieta e a pista Sul da Imigrantes no sentido do litoral e a pista Norte da Imigrantes operando no sentido da capital. Das 16 às 17 horas 8.006 veículos desceram a serra em direção ao litoral, totalizando 160.373 desde à zero hora do dia 29, início da Operação Réveillon.