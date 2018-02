Motorista enfrenta congestionamento acima da média em SP

SÃO PAULO - Os motoristas enfrentam congestionamento acima da média na cidade de São Paulo, segundo boletim divulgado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgado às 8 horas. No horário, a capital registrava 113 km de lentidão, o equivalente a 13,3% dos 868 km de vias monitoradas. A média superior de fluxo moroso para o horário é de 10,2%.

O pior ponto estava na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, da Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso, com 5,6 km de morosidade.

Além da lentidão por excesso de veículos, a CET tinha o registro de acidentes em diversos pontos da cidade. Um acidente envolvendo três motocicletas interditou temporariamente, por volta das 7h10 duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Universitária, sentido Castelo Branco.

Às 7h30, um acidente causava morosidade na Avenida Aricanduva com a Rua Tumucumaque, sentido Marginal. Uma manifestação também refletiu no trânsito da Marginal do Tietê. Cerca de 300 funcionários de uma empresa da região reivindicaram melhores salários, perto da Jânio Quadros, no sentido Castelo. O protesto bloqueou duas faixas da via por cerca de 30 minutos.

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro feriu dias pessoas na Avenida Robert Kennedy, na zona sul de São Paulo, por volta das 3 horas. Eles foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo.