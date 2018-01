Motorista encontra trânsito tranqüilo nas estradas de São Paulo

O movimento de veículos nas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado estava bem tranqüilo por volta das 8h30 desta terça-feira, 23, segundo informações das policiais rodoviárias Federal e Estadual e das concessionárias. No sentido interior, as rodovias Fernão Dias, Régis Bittencort, sistemas Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares e Oswaldo Cruz, apresentavam trânsito bom, sem pontos de paradas. As rodovias que levam aos litorais norte e sul de São Paulo, como a Presidente Dutra, dos Tamoios, Ayrton Senna e Sistema Anchieta-Imigrantes, também tinham trânsito muito bom nesta manhã. A visibilidade estava boa e não havia registro de acidentes nas rodovias. Anchieta A pista sul da Rodovia Anchieta foi liberada parcialmente às 6h35 na altura do Km 47,5, no trecho inicial de Cubatão, no litoral paulista. Desde às 3 horas, a Anchieta ficou completamente bloqueada após o tombamento de uma carreta que transportava carvão. Parte da carga se espalhou na pista, num trecho de serra. A pista, quando foi bloqueada, era utilizada no sentido litoral.