Motorista encontra tráfego lento na chegada à Praia Grande (SP)

SÃO PAULO - O motorista que viaja para o litoral sul de São Paulo pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega encontra excesso de veículos e lentidão na região do trevo de Praia Grande, segundo informações no site da Ecovias.

Nas outras rodovias do Estado de São Paulo, o tráfego era normal no final manhã deste domingo, 30, segundo informações das concessionárias. A rodovia dos Imigrantes chegou a registrar lentidão entre os quilômetros 40 e 43, por volta das 11 horas, no sentido do litoral paulista, mas segundo a Ecovias, a situação foi normalizada.

Segundo a Ecovias, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3, com descida para o litoral por quatro pistas da Anchieta e por três da Imigrantes e subida pelas três restantes da Imigrantes. De acordo com a concessionária, mais de 445 mil veículos desceram a serra desde a última quinta-feira.

O tráfego foi normalizado também na rodovia Presidente Dutra. No início da manhã, houve lentidão do km 112 ao km 106, entre São José dos Campos e Taubaté, na pista expressa, sentido ao Rio de Janeiro, por conta de um acidente, segundo a CCR.

Nas outras rodovias administradas pela CCR, no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, na Raposo Tavares e na Castelo Branco, o tráfego é normal. O tráfego é tranquilo ainda nas rodovias D. Pedro 1º, Fernão Dias e no Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

Com informações da Agência Estado.