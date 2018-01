Motorista encontra tráfego intenso nas rodovias litorâneas

O tráfego continuava intenso nas rodovias litorâneas em direção à capital paulista por volta das 21 horas deste domingo, 1º, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. Na Rodovia Rio-Santos, mesmo com o acostamento liberado entre os Km 211 e 214, na região da Riviera de São Lourenço, o trânsito estava intenso, assim como na Mogi-Bertioga, que apresentava pontos com lentidão. Veja também: Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego seguia intenso, mas fluía bem, de acordo com o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Já a Rodovia dos Tamoios operava com o procedimento Pare e Siga, na altura do Km 28, devido ao excesso de veículos. Nas demais rodovias o tráfego fluía normalmente. Anchieta-Imigrantes O tráfego seguia intenso pelas rodovias, com um único ponto de lentidão entre os Km 292 e 285 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na saída de Praia Grande, na Baixada Santista, devido ao excesso de veículos. Dos 127 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste final de semana, 123 mil já retornaram. Desde às 13 horas, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 por 8. As duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta operam em direção à capital. Para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta.