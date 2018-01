Motorista encontra lentidão em rodovias do litoral norte de SP

As rodovias que ligam São Paulo ao litoral do Estado apresentavam tráfego intenso para a descida por volta das 14h30 deste domingo, 28, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. Veja também: Pedágio na Régis Bittencourt começa hoje à meia-noite Também é lento tráfego na SP-099, a Rodovia dos Tamoios, no sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, na saída do litoral norte paulista. O trajeto, de 82 quilômetros, é feito em cerca de duas horas em média, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), da Secretaria Estadual dos Transportes de São Paulo. Segundo boletim atualizado às 16h40, a concessionária opera no sistema 4 x 6, isto é, as quatro faixas da Via Anchieta estão sendo utilizadas para a viagem rumo ao litoral, enquanto que a subida da serra é feita pelas seis faixas da Rodovia dos Imigrantes. E na Imigrantes o tráfego é intenso e a Ecovias informa também que o excesso de veículos provoca vários trechos de lentidão durante o percurso, principalmente na pista Norte - pouco mais de 6,5 mil carros por hora sobem a serra do mar pelas duas pistas. As demais rodovias, como Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhangüera, Bandeirantes, Presidente Dutra, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Ayrton Senna estavam com trânsito normal. Não havia registro de acidentes. (atualizada às 17h45)