Motorista embriagado tenta subornar policiais Um homem de 41 anos foi preso por dirigir embriagado, sem habilitação e por oferecer dinheiro aos policiais para não ser preso. Policiais do 3.º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram o motorista, que estava em um Corsa, ao meio-dia de domingo na cidade de Bady Bassitt, a 15 km de São José do Rio Preto, no interior do Estado. Bafômetro comprovou embriaguez. Para não ser levado à delegacia, o homem ofereceu R$ 200 aos policiais. Como eles não aceitaram, ele tentou aumentar para R$ 300, mas foi preso.