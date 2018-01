Motorista embriagado mata motoqueiro em acidente e é preso

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um vendedor de 26 anos foi preso em flagrante no último sábado, 5, após matar um motoqueiro em um acidente na Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina, no município de Itapetininga, interior paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o vendedor dirigia seu carro alcoolizado quando provocou a colisão. O motoqueiro morreu na hora. O garupa se feriu, foi socorrido, e internado no Hospital Regional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o acidente, o vendedor tentou subornar uma policial militar para não registrar a ocorrência e acabou levado à Seccional de Itapetininga, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Ele foi acusado por homicídio culposo e corrupção ativa e está preso na Cadeia de Cesário Lange.