Motorista embriagado causa morte e deixa 5 feridos em Avaré

SOROCABA - Uma caminhonete atingiu um carro em que viajavam seis pessoas da mesma família - o casal e quatro filhos -, na noite deste domingo, 13, em Avaré, no interior de São Paulo. Com o impacto, o motorista do carro, de 33 anos, morreu na hora. Sua mulher e os filhos, com idades entre 1 e 9 anos, ficaram feridos.

O motorista da caminhonete, de 55 anos, aparentava embriaguez, mas se negou a soprar o bafômetro. Levado pela Polícia Militar Rodoviária a uma unidade de saúde, ele não quis doar sangue para exames, mas o médico plantonista atestou a embriaguez após exame clínico.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era reincidente, por isso não teve fixada fiança. Ele ficou preso na unidade policial e, na manhã desta segunda-feira, 14, foi transferido para um Centro de Detenção Provisória (CDP). O acidente aconteceu na Rodovia João Mellão (SP-55) e, segundo a polícia, o Fusca em que a família viajava tinha os pneus gastos.

A mulher e a criança mais nova já receberam alta.

Dois irmãos tiveram fraturas e permanecem internados em Avaré. O outro, em estado mais grave, foi transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

Mortes. Duas jovens de 18 e 20 anos morreram, neste domingo, quando o carro em que viajavam caiu em um córrego, às margens do km 58 da Rodovia Anchieta, em Cubatão. Outras quatro pessoas que estavam no veículo conseguiram sair, mas tiveram ferimentos e foram levadas para um pronto-socorro da cidade.

O carro capotou antes de cair no rio. O grupo voltava de uma festa. As causas do acidente serão investigadas.

Ainda no domingo, uma mulher grávida, de 25 anos morreu quando o carro em que viajava com o marido caiu em uma ribanceira, em Santo Anastácio, no oeste do Estado. O homem foi socorrido com ferimentos, mas já teve alta. A polícia investiga as causas do acidente.

No mesmo dia, em Campinas, um jovem morreu e dois ficaram feridos depois que o veículo em que estavam foi atingido na traseira por um caminhão, no km 101 da Rodovia Anhanguera.

O impacto lançou o carro contra a mureta que divide as pistas. O rapaz, que estava no banco traseiro, não usava cinto e foi arremessado para fora. O motorista do caminhão abandonou o local do acidente não tinha sido encontrado até a manhã desta segunda-feira, 14.