Motorista é pego ao dirigir ambulância embriagado em SP

SOROCABA - As manobras do motorista de uma ambulância da prefeitura de Angatuba, na região de Sorocaba, chamaram a atenção de policiais rodoviários, nesta quarta-feira, 27, na rodovia Raposo Tavares. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado 0,99 mg de álcool por litro de ar, quantidade suficiente para receber voz de prisão.

A ambulância levava pacientes para um hospital de Jaú, na região central do Estado. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia de Polícia e pagou fiança de R$ 724 para responder ao processo em liberdade. Ele teve a carteira de motorista suspensa. A prefeitura de Angatuba providenciou outro condutor para levar os dois pacientes - um deles idoso, acompanhado por uma enfermeira - até o hospital.

Aos policiais, o motorista admitiu que havia tomado uma dose de cachaça para se livrar do cansaço, enquanto abastecia o veículo em um posto de combustível. A prefeitura informou que o motorista é funcionário público concursado há dois anos e cumpria jornada normal de trabalho. Informou ainda que o funcionário vai responder a processo administrativo e, até a conclusão, ficará afastado do serviço.