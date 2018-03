Motorista é multado ao tentar descartar pneus de forma irregular em SP

SÃO PAULO - A Subprefeitura M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, multou em R$ 12 mil nesta quinta-feira, 30, o motorista de um veículo que foi flagrado ao tentar descartar pneus de forma irregular na região.

A ação, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana Ambiental, impediu o despejo irregular de mais de 50 pneus na Avenida Nova do Tuparoquera, no Jardim São Luís.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a nova legislação, além da multa o responsável foi encaminhado para a Delegacia Especial do Meio Ambiente. O veículo será apreendido e o proprietário deve responder por crime ambiental. Este é o quarto flagrante realizado pela Subprefeitura M' Boi Mirim em menos de três meses.

O descarte de lixo e entulho pode ser feito nos ecopontos - postos de entrega voluntários - e durante as operações de cata-bagulho que acontecem semanalmente em todos os bairros da capital paulista.