Motorista é morto com 13 tiros em Jandira (SP)

SÃO PAULO - O motorista Claudionilson Cardoso, de 29 anos, foi morto, por volta das 23h30 de sexta-feira, 8, com pelo menos 13 tiros, ao volante de um Fiat Palio vermelho, na esquina entre a avenida Presidente Costa e Silva e Rua Nicolau Maevsky, próximo ao velório municipal, no Jardim Lindomar, em Jandira, região oeste da Grande São Paulo.

Segundo a Guarda Municipal, que encaminhou o rapaz até o pronto-socorro do Serviço de Assistência Médica de Barueri (SAMEB), Cardoso prestava serviço para o supermercado Barbosa, localizado no centro da cidade. O trabalho dele era entregar mercadoria na residência dos clientes e até levá-los para a casa se fosse necessário.

No momento em que os guardas chegaram no local, o carro estava com as portas fechadas e junto ao semáforo. A Polícia Civil apurou com algumas testemunhas que os tiros podem ter sido disparados por ocupantes de um Vectra vermelho. A vítima, dona do automóvel, não tinha passagem pela polícia.

Não se sabe ainda o motivo do crime. O caso foi encaminhado à delegacia de Jandira. A irmã da vítima disse ao delegado que não tinha conhecimento sobre envolvimento de Cardoso em desavenças ou qualquer tipo de ameaça que o irmão estivesse sofrendo.