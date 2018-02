Motorista é morto a tiros ao lado de esposa e filho na zona sul de SP

SÃO PAULO - Ao lado da esposa e acompanhado também do filho, o motorista de um Gol vermelho foi morto a tiros, por volta das 22 horas de sexta-feira, 19, por dois ocupantes de uma moto na Avenida Dona Belmira Marin, próximo à Ilha do Bororé, no Parque Cocaia, zona sul de São Paulo.

Ao cruzarem com o Gol, os dois motoqueiros deram meia-volta, emparelharam com o veículo de passeio e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local após ser baleado na cabeça. O carro também foi atingido pelos tiros, mas esposa e filho do motorista saíram ilesos.

A Polícia Militar ainda não sabe informar mais detalhes sobre o homicídio; já a Polícia Civil nega-se a passar informações. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.