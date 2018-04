Motorista é detido com 96 quilos de maconha na Castello Branco em Boituva

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O traficante Eustáquio Ruiz Filho foi preso, por volta das 19 horas desta sexta-feira, 21, transportando 96 quilos de maconha no interior das portas de uma picape Chevrolet Montana prata, parada por policiais rodoviários estaduais na altura do quilômetro 111 da Rodovia Castello Branco, em Boituva, interior paulista.

Após verificarem que a placa da Montana era de um veículo sem qualquer irregularidade, ao contrário do que foi levantado em relação ao número do chassi existente no motor, os policiais perceberam que o veículo era um dublê e começaram a vasculhar minuciosamente o interior da picape, localizando a droga, distribuída em tijolos.

Ruiz Filho afirmou que foi contratado para pegar a maconha em Campo Grande (MT) e entregá-la a uma pessoa previamente indicada na cidade de Campinas(SP). Levado para a delegacia de Boituva, o condutor da Montana foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e transferido para a Cadeia Pública de Cesário Lange.