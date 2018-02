Motorista é condenado por acidente que matou 10 pessoas no interior de SP

SÃO PAULO - Um motorista foi condenado a seis anos e nove meses de prisão por provocar um acidente que matou 10 pessoas e feriu outras 17 em Americana, no interior de São Paulo, em setembro de 2010. Alonso de Carvalho, de 53 anos, a princípio foi condenado a regime semiaberto e poderá cumprir a pena em prestação de serviços à comunidade. Cabe recurso da decisão.

De acordo com a denúncia, Carvalho avançou sobre os trilhos do trem num cruzamento de Americana, provocando a colisão do ônibus contra uma composição que passava pelo local. A defesa do motorista alegou que os sinais sonoros e visuais dispararam quando o ônibus já estava sobre os trilhos.

Segundo a decisão do juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal da cidade, o motorista foi imprudente ao avançar sobre os trilhos, ignorando as sinalizações e a legislação que aponta a preferência de passagem a veículos sobre trilhos.

Na sentença, o magistrado também cassou a carteira nacional de habilitação de Carvalho, impedindo-o de dirigir por dois anos.