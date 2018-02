Motorista é baleado em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo

Atualizado às 16h40

SÃO PAULO - Um motorista foi baleado após uma tentativa de assalto na região do Morumbi, na zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 24. Mesmo ferido, o chefe de seção de 28 anos conseguiu continuar dirigindo até receber atendimento. Os atiradores estão foragidos.

Por volta das 6h, a vítima estava na Avenida Professor Alcebíades Delamare, no Morumbi, quando dois assaltantes se aproximaram em uma motocicleta. Armados com uma pistola calibre 380, os criminosos abordaram o motorista e mandaram ele sair do carro, um Volkswagen Golf, de cor prata.

Aos policiais militares, o motorista contou que havia se rendido mas o carro, por ser automático, deu partida sozinho. Foi quando ele teria ouvido o barulho de um disparo. Logo depois, os assaltantes fugiram sem levar nada.

O tiro atingiu a vítima no lado esquerdo do tórax. O motorista, no entanto, só se deu conta que estava ferido instantes depois da tentativa de assalto. Ele dirigiu até a Ponte Engenheiro Ary Torres, na Marginal do Pinheiros, onde foi socorrido pela PM.

A vítima foi levada por uma Unidade de Resgate para o Hospital Beneficência Portuguesa, na região central da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem passa bem e não corre risco de morrer.

Ainda de acordo com a SSP, nenhuma testemunha foi encontrada para depor sobre o caso. As câmeras de segurança que existem no local do assalto também não registraram a ação dos bandidos. Um cartucho foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso apesar de ter sido registrado como roubo no 96º Distrito Policial (Cidade Monções), foi encaminhado para o 34º DP (Vila Sônia).