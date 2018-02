Motorista é baleado após briga de trânsito no centro de SP

SÃO PAULO - Um motorista foi baleado após uma discussão de trânsito na Avenida Cruzeiro do Sul, na região do Bom Retiro, no centro da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 25. Uma pessoa também foi detida pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a briga começou por volta das 3h15, depois de um acidente de trânsito na altura da Rua Pedro Vicente. A vítima desceu do carro para tirar satisfação com o outro motorista e acabou sendo alvejada por um dos ocupantes do carro.

Ferido no abdome, o motorista foi levado para o Pronto-Socorro Santana, na zona norte, mas depois foi para o Hospital Mandaqui. Seu estado de saúde é estável, segundo a PM.

Um dos passageiros foi detido, mas o provável autor do disparo fugiu, afirma a Polícia Militar. Uma arma também foi apreendida. Às 7h30, uma faixa da Cruzeiro do Sul estava interditada para a realização da perícia.