Motorista é assassinado dentro de micro-ônibus em Mauá

O motorista de um micro-ônibus da Viação Barão de Mauá foi assassinado na noite desta segunda-feira, 26, dentro do coletivo onde trabalhava, no Parque das Américas, em Mauá, na Grande São Paulo. Após ser baleado, Isaías Diniz, de 28 anos, perdeu o controle do veículo, que se chocou contra o muro de uma residência na Rua Alaska. Até o final da madrugada desta terça-feira, 27, nenhum suspeito havia sido preso.

Conforme testemunhas, o atirador teria subido no micro-ônibus, que faz a linha 104 - Salgueiro, no ponto anterior ao local do crime. Não havia mais ninguém no coletivo além da vítima e do criminoso. O motorista foi atingido por três tiros na cabeça e morreu no local. Depois de atirar, o bandido fugiu a pé por uma travessa da Rua Alaska. Segundo a polícia, aparentemente nada foi roubado. Dentro do veículo, foram apreendidos R$ 107,10.

A família da dona de casa Eliana Rodrigues Cândido de Araújo, de 40 anos, já dormia quando ouviu o barulho dos tiros, por volta das 23h45. Em seguida, veio o estrondo da queda do muro. "Quando o meu marido saiu, viu o corpo caído perto da catraca. A parte da frente do ônibus ficou pendurada aqui para o lado de dentro de casa", contou. Nenhum dos moradores ficou ferido.

O ônibus atingiu a área da frente da casa da família, onde os filhos de Eliana, de 14 e 10 anos, costumam jogar bola com amigos todas as noites. "Foi uma sorte eles não estarem lá na hora do acidente. Como estava chovendo, os meninos entraram mais cedo", disse.

Diniz deixou um casal de filhos e uma esposa grávida. Ele trabalhava como motorista há cerca de seis meses. Antes disso, desempenhava a função de fiscal. O caso foi registrado como homicídio simples no 1º Distrito Policial de Mauá.