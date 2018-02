Motorista do Porsche acidentado recebe alta de hospital em SP

SÃO PAULO - O engenheiro Marcelo Malvio Alves de Lima, de 36 anos, motorista do Porsche que se envolveu em um acidente no último sábado, 9, deixando uma mulher morta, recebeu alta do Hospital São Luiz, na zona sul da capital, no fim da manhã desta quarta-feira, 13, segundo informações de funcionários da unidade Itaim Bibi.

O engenheiro responderá em liberdade ao processo pela morte da advogada baiana Carolina Menezes Cintra Santos, de 28 anos, após pagar uma fiança de R$ 300 mil fixada pela Justiça. Ele conduzia o Porsche que bateu no Hyundai Tucson da advogada.

Segundo testemunhas, o Porsche estava a 150 km/h. O carro de Carolina foi lançado a 25 metros de distância e ficou prensado contra um poste.