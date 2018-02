Motorista deve redobrar atenção por causa da chuva e evitar viajar à tarde

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito deve ficar pesado a partir das 11h e continuar assim até 21h. Neste período, será montada a Operação Subida, com 8 faixas no sentido capital e 2 no litoral.

O retorno do interior pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes deve ficar complicado entre 14h e 18h. Pelo Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, a previsão é de que o pico de congestionamento vá das 16h às 23h. Entre 14h e 1h, caminhões não poderão trafegar no sentido SP.

Na Via Dutra, o pico também deve começar às 16h e seguir até 20h. Pela Ayrton Senna, a recomendação é evitar viajar entre 14h e 20h. Já quem volta pela Régis Bittencourt deve encontrar lentidão das 15h às 22h.