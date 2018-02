Motorista deve evitar rodovias de São Paulo pela manhã

SÃO PAULO - As primeiras horas deste Dia do Trabalho devem ser de rodovias com tráfego intenso rumo ao interior e ao litoral. As concessionárias responsáveis pelas principais rodovias paulistas recomendam aos motoristas que evitem viajar pela manhã desta quinta-feira. Nesta quarta, quem deixou a capital já enfrentou filas.

Segundo a Ecovias, os motoristas devem pegar o Sistema Anchieta-Imigrantes a partir das 18h. A concessionária acionou a Operação Descida às 13h desta quarta, com sete faixas no sentido litoral e três na direção da capital, quando a movimentação foi tranquila. Às 19h30, houve lentidão na Anchieta, entre os km 21 e 18, e na Imigrantes, entre os km 16 e 24.

Até o fim da tarde desta quarta, a movimentação nas Rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni, na Baixada Santista, estava carregada, mas sem pontos de parada. O movimento foi normal na travessia das balsas.

Bares, restaurantes e ambulantes estão otimistas com o último feriado prolongado antes da Copa. "Nesses quatro dias, com certeza, o pessoal vai querer curtir o calorzinho do outono", disse o ambulante Antonio Maciel, que reforçou seu estoque de cerveja para vender na Ponta da Praia, em Santos.

O motorista que for para o litoral norte ou para a Serra da Mantiqueira tem de redobrar a atenção com a neblina. Na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, e na Tamoios, entre o Vale do Paraíba e litoral norte, o fenômeno acontece em quase todo o trecho de serra.

Interior. O movimento na Rodovia Castelo Branco foi intenso a partir das 16h desta quarta. Às 18h, foram registrados 7 km de lentidão, dos km 26 ao 19, em Barueri, no sentido interior. A CCR ViaOeste estima fluxo pesado entre 7h e 15h de hoje. Ao menos 603 mil veículos devem passar pela Castelo.

A Autoban espera 830 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital. O horário de pico desta quinta é entre 9h e 13h.

Neste feriado, começa a funcionar a quinta faixa da Bandeirantes, em uma extensão de 62 km - nos dois sentidos -, do km 16 ao km 47. A faixa foi entregue com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB). A obra, iniciada em maio de 2013, custou R$ 160 milhões e vai beneficiar 3,5 milhões de habitantes das regiões de Jundiaí, Campinas e São Paulo. / ZULEIDE DE BARROS, REGINALDO PUPO, CHICO SIQUEIRA e MARIA DO CARMO PAGANI, ESPECIAIS PARA O ESTADO