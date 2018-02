Motorista deve evitar retorno hoje a partir das 14h O maior movimento de retorno do feriado deve ocorrer neste domingo, das 14 às 21 horas, e na terça-feira, das 15 às 20 horas. A expectativa é de que sobretudo as estradas que levam ao litoral tenham maior fluxo de veículos hoje à tarde. Com exceção da Tamoios, em que seguem as obras de duplicação, as demais não devem apresentar grandes obstáculos aos motoristas.