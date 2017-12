Motorista deve evitar Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna

Um acidente entre carro e moto, no começo da manhã desta sexta-feira, 16, ainda causava lentidão na Marginal do Tietê por volta das 9 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A faixa da pista expressa, sentido Ayrton Senna, foi liberada às 7h50, mas o congestionamento no período era de quase 5 km. Às 9h30, a cidade registrava 45 km de trânsito ruim. Veja também: Imigrantes tem duas faixas liberadas após acidente Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Remédios, com 4.700 metros; - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.770 metros; - Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, entre Viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf, com 2.270 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Remédios Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos