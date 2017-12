Motorista deve evitar Marginal do Tietê nesta tarde

O excesso de veículos provocava 33 km de congestionamento nas vias paulistanas às 16h45 desta quarta-feira, 21. O índice está abaixo da média para o horário. Na avaliação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no entanto, a tendência é que a situação na cidade piore na próxima hora. Veja também: Foto - Carreta gigante atravessa SP para levar megatransformador Especial - Como o trânsito parou SP e números da frota Especial - Dossiê Estado: os números do trânsito em SP iLocal - Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Traços vermelhos representam corredores com engarrafamento em São Paulo. Arte: Reprodução Neste fim de tarde, a Marginal do Tietê apresentava a maior fila de engarrafamento: 5,2 km na pista expressa, da Rua Azurita até a Ponte do Limão, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. No Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães), a atingia 4,1 km no sentido do Aeroporto de Congonhas e 3 km no sentido Santana. Quem seguia pela Ligação Leste-Oeste enfrentava morosidade por 1,8 km no sentido Penha, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Pérola Byington. Na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, havia trânsito ruim por 1,5 km no sentido bairro, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Rua Doutor Roberto Feijó.