Motorista deve evitar Marginal do Tietê e Radial Leste

O motorista enfrenta lentidão nas principais ruas e avenidas da capital paulista às 17 horas desta segunda-feira, 19. No horário, a eram 20 km de lentidão em toda a cidade, em razão do excesso de veículos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, onde a lentidão era de quase 4 km, desde a Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita. Na Ligação Leste-Oeste, rumo ao bairro da Penha, a lentidão era de 1,8 km, desde a Praça Pérola Byington até a Avenida Alcantara Machado. Já na Radial Leste, em direção ao bairro, o trânsito estava carregado em 1,7 km, desde a Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.