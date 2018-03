Motorista deve evitar estradas pela manhã

Até as 17h30 de ontem, 242 mil veículos haviam passado pelo Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à capital. Mais 78 mil devem fazer o mesmo trajeto hoje. Pelo corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, devem passar 12 mil veículos por hora no mesmo sentido. Na Via Dutra, são esperados 8.300/ hora. A rodovia tem obras no km 64, sentido capital, na altura de Guaratinguetá.

Para quem volta de Minas, a Autopista Fernão Dias prevê lentidão no km 53, em obras no trecho entre Atibaia e Mairiporã, sentido São Paulo. Já a Ayrton Senna terá obras a partir de amanhã na região de Itaquaquecetuba (entre o km 43 e o km 41) e Guararema (do km 60 ao km 55).