Motorista deve evitar estradas entre a tarde de 6ª e a manhã de sábado

SÃO PAULO - As concessionárias que administram as rodovias paulistas que dão acesso ao interior do Estado já montaram o esquema especial para este feriado de carnaval. A sugestão é que os motoristas evitem pegar estrada da tarde desta sexta-feira, 4, e o fim da manhã de sábado.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Temperatura sobe, mas dia fica nublado e pode chover

Veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Estradas litorâneas devem receber 2 milhões de veículos

Mais de 600 mil devem passar pelas rodoviárias de SP

Acompanhe a situaão do trânsito nas estradas e na cidade

Leia a cobertura da folia no blog Carnaval 2011

A CCR AutoBan informa que a previsão é que quase 900 mil veículos devam passar pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes durante o feriadão. Por isso, aconselha os motoristas a evitar os horários entre 16h e 20h na sexta-feira e das 8h às 13h de sábado. Para o retorno à capital, o maior movimento de veículos está previsto entre 16h e 23h de terça-feira e das 9h às 12h de quarta-feira.

O sistema Castelo Branco-Raposo Tavares deve registrar a passagem de 715 mil veículos de sexta à quarta-feira, conforme a CCR Viaoeste. A empresa fará blitze para prevenção do álcool no trânsito, vai suspender obras e manterá todas as praças de pedágio em pleno funcionamento. Das 14h de terça-feira à 1h do dia seguinte, o tráfego de caminhões será proibido na Castelo Branco, no sentido Capital paulista.

Aeroportos. O movimento nos 67 terminais aeroviários do País administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) deve ser intenso durante o feriado prolongado de carnaval: a estatal espera 3,3 milhões de passageiros, movimento 14% maior que no ano passado. As equipes de atendimento da Infraero serão reforçadas. Nos aeroportos de Salvador e Recife, os turistas serão recebidos com banda de música e decoração especial.

Segurança. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que colocará em operação 84 mil policiais militares em todo o Estado durante a Operação Carnaval, que vai de sexta a quarta-feira. Os agentes irão contar com 27 mil viaturas, oito aeronaves (cinco delas no litoral) e 334 embarcações. A corporação ainda vai realizar blitze próximas aos eventos de carnaval para identificar motoristas embriagados. A Polícia Civil também terá o efetivo reforçado neste período.