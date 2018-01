Motorista deve evitar estrada hoje à tarde

A maioria das concessionárias de estradas paulistas prevê trânsito intenso a partir das 16h de hoje, durante a saída para o feriado de Páscoa. Esse é o início do horário de pico previsto nos Sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Raposo Tavares-Castelo Branco e na Via Dutra. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo prevê que cerca de 1,7 milhão de veículos devem deixar a capital no fim de semana prolongado.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, por onde devem passar entre 250 mil e 340 mil veículos, terá operação descida (com sete faixas das duas rodovias no sentido litoral) a partir das 11h de hoje. Quem seguir hoje para o Guarujá ou praias do litoral norte pela Rodovia Domenico Rangoni pode encontrar ainda o acesso travado pela fila de caminhões que se dirigem ao porto de Santos. A Operação Segregação da Polícia Rodoviária Estadual não tem conseguido deixar pistas livres para os automóveis. Na sexta-feira a situação deve melhorar, já que o movimento de veículos de carga será menor.

Quem tentar chegar ao litoral norte pela Rodovia dos Tamoios ou pela Rio-Santos, no entanto, também poderá enfrentar deslizamentos de barreiras. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) monitora essas vias desde a semana passada, quando as chuvas bloquearam alguns trechos.

A Via Dutra, a principal rota para Aparecida (cujo santuário deve receber milhares de católicos), estima 8 mil veículos por hora entre as 16h e as 20h de hoje. A concessionária CCR Nova Dutra também prevê trânsito intenso das 8h às 12h de amanhã, com a passagem de 7 mil veículos por hora, em média. Ao todo, são previstos 270 mil veículos saindo da capital durante o feriado só por essa rodovia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta-feira, a maior parte do movimento das estradas paulistas deve se concentrar entre a manhã e o começo da tarde. A exceção é a Fernão Dias, cuja concessionária prevê que o horário de pico termine só às 18h.