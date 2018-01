Motorista deve evitar a zona sul de SP na manhã desta quarta

A zona sul de são Paulo acumulava 38 km de ruas e avenidas congestionadas do total de 98 km registrados em toda a cidade às 8h58 desta quarta-feira, 25, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As vias com trânsito mais complicado eram a Marginal do Pinheiros e Corredor Norte-sul. O motivo era o excesso de veículos, segundo a CET.

Piores trechos congestionados

- Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Ary Torres e Castelo Branco, com 10.220 metros;

- Radial Leste, sentido centro, entre Ruas Wandenkolk e Uriel Gaspar, com 4.300 metros;

- Corredor Norte-sul, sentido Santana, entre Rua Euclides Figueiredo e Viaduto João Julião da Costa Aguiar, com 4.008 metros;

Situação dos principais corredores

Zona sul

- Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Ary Torres e Castelo Branco

Zona oeste

- Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado

Zona norte

- Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Euclides Figueiredo e Viaduto João Julião da Costa Aguiar

Zona leste

- Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Uriel Gaspar

Centro

- Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Trinta e Um de Março