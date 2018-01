Motorista deve evitar a Radial Leste e a Marginal do Pinheiros

O motorista que puder optar deve evitar a Radial Leste e a Marginal do Pinheiros na manhã desta quinta-feira, 5. A Radial e a marginal eram os piores pontos nesta manhã. Às 8h15, a capital paulista registrava 89 km de congestionamento, segundo medição da CET. Na Radial, eram quase 5 km de lentidão no sentido centro. O motorista que está na Marginal do Pinheiros enfrenta quase 6 km de trânsito ruim no sentido Interlagos. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Trechos em vermelho devem ser evitados pelos motoristas nesta manhã. Fonte: CET Na manhã desta quinta, as zonas sul e oeste eram as regiões com maiores trechos de lentidão, com 25 e 24 km de trânsito carregado, respectivamente. Na zona sul, duas pessoas foram atropeladas por automóveis. Uma delas na Avenida Brigadeiro Luís Antônio e outra na Avenida Robert Kennedy. As pistas já foram liberadas, de acordo com a CET. Trólebus Um problema na rede elétrica impediu a circulação de trólebus na região de São Mateus, zona leste de São Paulo, no começo da manhã. Segundo a SPTrans, os trólebus ficaram impedidos de circular das 5h30 até as 6h50. A circulação dos ônibus já foi normalizada, de acordo com a SPTrans. Confira quais são os piores trechos de lentidão - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5,6 km; - Radial Leste, sentido centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4,7 km; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4,2 km; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro, com 3,3 km; Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Penha, entre Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado e Praça Franklin Roosevelt - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Guilherme Dumont Vilares e Rua Taboão Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Zanzibar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Augusta e Itapeva.