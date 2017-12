Motorista desaparece durante enxurrada em Sorocaba

SOROCABA - Um homem foi arrastado pela enxurrada quando tentava atravessar de carro uma rua coberta pela água, durante um temporal, na tarde desta terça-feira, 10, em Sorocaba, interior de São Paulo.

O automóvel parou no meio da inundação e começou a ser arrastado pela força das águas, na Avenida Américo Figueiredo, no Jardim Simus, zona oeste da cidade. O homem subiu no teto do veículo e tentou escapar, mas foi atingido por um galho e sumiu na correnteza.

Os bombeiros, apoiados por um helicóptero Águia da Polícia Militar, tentaram resgatar a vítima, mas só localizaram o carro vazio. Até o início da noite, quando as buscas foram suspensas, o homem não tinha sido encontrado. Testemunhas que chegaram a filmar o acidente disseram que o homem estava sozinho no veículo.

A inundação foi causada pelo transbordamento do córrego Itanguá, afluente do Rio Sorocaba. Ruas e avenidas da região também ficaram cobertas pelas águas. Em vários pontos, a enxurrada arrancou o asfalto e pontes também ficaram danificadas. Casas e até uma creche foram invadidas pelas águas.