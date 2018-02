Motorista demora 5 horas para chegar ao litoral norte

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - O turista que decidiu descer para o litoral norte na manhã desta sexta-feira, 18, enfrentou cinco horas de viagem entre São José dos Campos e Caraguatatuba pela Rodovia dos Tamoios, principal acesso às cidades praianas. Mesmo com a rodovia duplicada, com duas mãos de descida, o trânsito ficou moroso por causa de um acidente com uma carreta que transportava cevada e tombou no trecho de serra no km 72. Ninguém ficou ferido. Os motoristas enfrentaram 12 km de congestionamento.

Por 20 minutos as duas pistas ficaram totalmente interditadas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A operação de retirada do veículo, prevista para o início da tarde desta sexta, poderá interditar novamente a rodovia. Em dias normais, o trecho é percorrido em uma hora. Na tarde de quinta, um homem morreu e outro ficou ferido após o caminhão em que estavam cair em uma ribanceira na Rodovia dos Tamoios, na altura da cidade de Paraibuna.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o trecho de serra na Tamoios e na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, apresenta lentidão devido ao excesso de veículos. Já a Rodovia Rio-Santos, que corta as cidades de Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, há pontos de lentidão nos trechos que dão acesso às praias. O trajeto entre Caraguatatuba e Ubatuba, normalmente feito em 1h20, estava sendo percorrido no início da tarde de hoje em média em três horas.