Motorista de transporte escolar passa mal e bate veículo com 27 crianças

SÃO PAULO - O motorista de um micro-ônibus escolar, de 49 anos, passou mal enquanto dirigia e bateu o veículo, que transportava 27 crianças, contra o muro de um prédio residencial, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 22. O acidente ocorreu na Rua Dr. José Gustavo Busch, na Vila Andrade.

++ Criança morre após ser atropelada por van escolar em São Paulo

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 13h05 e enviou nove viaturas para atendimento. No local, os bombeiros prestaram os primeiros socorros às crianças, alunos de uma escola pública da prefeitura, e identificaram que o motorista teve um mal súbito enquanto dirigia o veículo.

Algumas crianças sofreram ferimentos leves, contusões, e uma menina, de 8 anos, quebrou o braço. Ela e o motorista foram levados para a Santa Casa de Santo Amaro. Os demais socorridos foram encaminhados para o PS Campo Limpo e para o PS Bandeirantes.

Interior. Na semana passada, um acidente entre dois transportes escolares causou a morte de uma menina, de 9 anos, e deixou cerca de 15 feridos em Itapetininga, interior de São Paulo. A morte de Lívia Stéfanni Fidelis de Freitas, de 9 anos, foi constatada por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

