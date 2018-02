Motorista de Porsche provoca série de acidentes no Morumbi

SÃO PAULO - O motorista de um Porsche Carrera foi conduzido à delegacia na zona sul de São Paulo, depois de provocar vários acidentes na região do Morumbi, na manhã desta sexta-feira, 7.

Por volta das 8h30, o engenheiro de 35 anos bateu em dois carros na Rua Olegário Mariano e fugiu. Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que ele dirigia em alta velocidade e de modo descontrolado no local.

Para desviar do Porsche, a motorista de um Honda Fit acabou batendo em um poste. Ela teve escoriações e foi levada ao Hospital Albert Einstein, mas liberada logo em seguida. O Porsche chegou a bater em outro carro, um Palio Weekend, que perseguiu o motorista do Porsche até seu apartamento, na região, e acionou a polícia.

De acordo com a PM, ao ser abordado em seu apartamento, ele disse não saber de nenhuma ocorrência de trânsito e foi conduzido à 89º DP, no Portal do Morumbi. A polícia registrou um Termo Circunstanciado e ele foi liberado. Será feita perícia nos veículos envolvidos e um exame de dosagem alcoólica no engenheiro.

Texto atualizado às 17h04 para acréscimo de informações