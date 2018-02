Motorista de Porsche chora ao depor e diz que acelerou por medo de assalto O engenheiro Marcelo Malvio Alves de Lima, de 36 anos, acusado de dirigir um Porsche a 150 km/h, prestou depoimento ontem no 15.º DP (Itaim-Bibi). Ele se envolveu no acidente que causou a morte da advogada Carolina Menezes Cintra Santos, de 28, no dia 9. O Porsche bateu no Tucson da advogada na Rua Tabapuã.