Motorista de ônibus que caiu sobre linha da CPTM recebe alta

SÃO PAULO - A motorista de ônibus, Lilian de Souza Freitas, de 30 anos, teve alta na tarde desta terça-feira, 14. Ela estava internada no Hospital Mário Covas desde o dia do acidente, que aconteceu quinta-feira da semana passada.

Agora, apenas duas vítimas do acidente permanecem internadas. A paciente Carolina Pereira Guimarães, internada no Hospital Maria Braido, em São Caetano do Sul, teve alta da UTI hoje e agora está na enfermaria. Ela passou por cirurgia de nefrectomia parcial no último sábado, 11.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sírio Gonçalves de Souza, internado no Hospital Albert Sabin, deverá passar por nova ressonância. Ele teve traumatismo craniano leve e há suspeita de fratura na coluna torácica. Sírio continua em observação.