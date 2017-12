Motorista de ônibus morre baleado após briga de trânsito na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um motorista de ônibus, da linha 6078-10 - Cantinho do Céu - Shopping Interlagos, foi morto na madrugada desta terça-feira, 14, com três tiros após uma briga de trânsito na zona sul da capital.

Por volta das 2h, Joaquim Pereira de Souza, de 61 anos, condutor do coletivo, levava o veículo para a garagem da empresa quando foi atingido por um carro de passeio que cruzou o farol vermelho na rua Gomes Pedrosa, Cidade Dutra.

+++ Linha 4 do Metrô será fechada no feriado para obras de expansão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), através de imagens de câmeras de segurança do local, policiais viram que o motorista do ônibus e dois suspeitos que estavam no carro tiveram uma discussão.

O suspeito Osni Oliveira Batista, de 32 anos, sacou sua arma e disparou três tiros contra o condutor do ônibus. Ele e o outro envolvido Vandic Alves da Silva, de 29 anos, foram presos e encaminhados para a delegacia.

+++ Homens armados assaltam hotel de luxo nos Jardins

O caso foi registrado na 101ªDP (Jardim das Imbuias) como homicídio qualificado, posse de arma de fogo ilegal, de uso restrito e apreensão e entrega de veículo.

Em nota, Transwolff lamenta o ocorrido e está prestando todo apoio a família. No texto, a empresa de transporte disse que esta à disposição das autoridades para possíveis esclarecimentos.