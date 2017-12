Motorista de ônibus envolvido em colisão com trem que matou nove é indiciado

A Polícia Civil de Americana (SP) indiciou o motorista de ônibus Alonso de Carvalho, de 51 anos, por homicídio culposo - sem intenção de matar - e lesão corporal. Carvalho dirigia um ônibus municipal, com 28 passageiros, que se chocou contra um trem de carga na noite de 8 de setembro. Nove pessoas morreram. A pena é de 1 ano a 2 anos de prisão, agravada de 1/3 à metade por ele ser motorista profissional. A polícia tem 60 dias para concluir o inquérito. O motorista teria cruzado os trilhos logo atrás de um carro. Havia um trem parado em outra linha e parte do ônibus foi esmagada entre as duas composições. A América Latina Logística, dona do trem, disse que não houve falha técnica nem erro do maquinista.