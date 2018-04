Motorista de Kombi morre após capotar na Marginal Tietê

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O motorista de uma Kombi branca morreu após capotar o utilitário na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão, zona norte da capital, por volta da 1 hora da madrugada desta segunda-feira, 21.

Carlos Alberto Vieira, 40 anos, estava sozinho e perdeu o controle do veículo na altura do Anhembi. A Kombi vinha pela faixa da esquerda quando freou bruscamente e derrapou para a direita, até bater na mureta de proteção do canteiro de obras da "Ponte Estaiada" da Marginal Tietê e capotar. Ainda não se sabe o motivo da freada brusca que provocou o acidente.

Três faixas da esquerda da pista expressa estão interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para a realização de perícia.

Zona leste

Um motorista também ficou gravemente ferido ao bater seu carro contra um muro na Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Mello, altura do número 5.600, sentido Sapopemba, na zona leste da capital, por volta da 1 hora da madrugada, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Vila Alpina.