Motorista de Hilux que atropelou e matou dois é solto

SÃO PAULO - Foi solto no fim da manhã desta terça-feira, 25, o gerente de banco Fernando Mirabelli, de 32 anos, que atropelou e matou duas pessoas e deixou outra ferida na Marginal do Pinheiros, zona sul de São Paulo, no último sábado, 20.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o motorista saiu do Centro de Detenção Provisória (CDP) do Belém, na zona leste, às 11h43 de hoje, após o recebimento do alvará de soltura expedido pela Justiça e entregue na noite de ontem no CDP.

Ele foi detido em flagrante no sábado por homicídio doloso depois de atropelar três garis e matar dois no acesso à Ponte Ari Torres da Marginal do Pinheiros. Ele estava embriagado e em alta velocidade no momento do acidente. Mirabelli conseguiu a liberdade após pagar ontem fiança de R$ 50 mil.