Motorista de carreta morre em acidente na Rodovia Anchieta

SÃO PAULO - Um motorista morreu após se envolver em um acidente na Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 4. A vítima dirigia uma carreta quando colidiu na traseira de um caminhão, na altura do quilômetro 17, no sentido litoral da Rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5h25. O motorista ficou preso nas ferragens da carreta e morreu no local. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos, afirma a Ecovias, concessionária responsável por administrar a Rodovia Anchieta.

Um dos veículos estava carregado de tijolos e a carga se espalhou pela Rodovia. Para preservar o espaço para perícia, a pista central foi interditada entre os quilômetros 10 e 17, trecho em que os motoristas precisaram recorrer a um desvio pela pista marginal. Às 7h45, a via já estava liberada.