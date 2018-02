Motorista de Camaro que provocou série de acidentes e matou homem vai a júri

Em 30 de setembro do ano passado, ele dirigia em alta velocidade depois de sair de uma casa noturna e, em um percurso de 10 km entre as zonas oeste e norte, bateu em vários carros. No fim, colidiu contra a Towner de Edson Roberto Domingues. O veículo explodiu e o homem teve 70% do corpo queimado. Dias depois, ele morreu.

Arenzon foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e três tentativas de homicídio, em referência às outras colisões.