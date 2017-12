Motorista de Uber é morto e carro é roubado na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um motorista que trabalhava para a empresa Uber foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira, 19, na zona norte de São Paulo. Conforme o 73º Distrito Policial (DP), Alan Teixeira da Silva, de 28 anos, estava dentro do veículo Prisma da cor prata que usava para transportar passageiros, na Rua Crisciúma, no bairro Jardim Brasil. Dois criminosos abordaram o condutor, atiraram contra ele e depois fugiram levando o carro. O corpo foi abandonado no local.

A Polícia Civil vai investigar se o crime foi um latrocínio, caso de morte com a intenção de roubar, ou se o motorista foi assassinado por outros motivos. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Mande sua notícia. Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.