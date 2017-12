Um motorista perdeu o controle da Kombi que dirigia e capotou com o veículo na madrugada deste sábado, 3, na esquina das avenidas Goiás e Senador Roberto Simonsen, na região central de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A vítima, que ficou presa nas ferragens, foi retirada do local em cerca de 20 minutos e levada ao Pronto-Socorro central da cidade com ferimentos leves.