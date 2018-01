Motorista capota carro e atrolepa duas pessoas no bairro da Lapa

Atualizado às 18h05.

SÃO PAULO - Duas pessoas foram atropeladas na manhã deste domingo, 17, quando caminhavam em frente a um supermercado, na Rua Clélia, no bairro da Lapa, zona oeste da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas e o motorista foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na mesma região.

O acidente ocorreu por volta das 9h. Informações preliminares indicam que o motorista perdeu o controle do carro - um Hyundai ix35 - e avançou sobre a calçada, capotando o carro em seguida. As duas mulheres seriam mãe e filha.

De acordo com boletim médico divulgado pelo HC, a mulher, que não teve o nome nem a idade divulgados, está em estado muito grave. A adolescente, de 12 anos, tem quadro considerado estável. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. O caso está sendo registrado pelo 91.º DP (Ceasa).